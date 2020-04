Fra, protagonisti della serata del, con due trasmissioni speciali sulle loro carriere e sui loro successi, entrambe in onda ieri sera su Rai 1 e super viste e super cliccate sul web,politico e filosofo spesso ospite nei salotti televisivi. A Otto e mezzo, su La7, la conduttrice Lilli Gruber ha citato la proposta del comitato tecnico scientifico di esonerare dal lavoro le persone anziane, più precisamente gli over 60. Cacciari, in risposta, ha tuonato: “Questa non è neanche un’idea, è una stupidaggine mega galattica.”.