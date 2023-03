. Così come, invece, sono convinto che dai quarti in avanti le gerarchie della Champions si possano sovvertire in base allo stato di forma, alle condizioni ambientali e agli infortuni. Pochi, per esempio, stanno dando credito al Benfica, capace, martedì sera, di sommergere di gol i belgi del Brugge. Non dico che la Champions la vinceranno i portoghesi (meno che mai quelli del Porto avversari dell’Inter),, ma intanto non perdere in casa del Tottenham, a tratti dominando (e colpendo anche un palo nel finale), è segno che la squadra di Pioli non merita di essere quinta in campionato.. Anche se non è facile giocare male come a Firenze e in maniera opposta a Londra. Il problema è una mentalità intermittente che Pioli non è ancora riuscito a cancellare dalla testa dei suoi calciatori. Intanto il Milan passa e incassa, mette in vetrina un Leao che, se gioca come nella ripresa, sarà concupito dai club di mezza Europa e si assicura il futuro. Ammesso che in Italia arrivi almeno quarto.