All'improvviso è diventato un personaggio, Gianluca Frabotta. Il terzino sinistro della Juve Under 23 si è ritrovato improvvisamente a essere una prima scelta, forzata, per la fascia sinistra della Juve dei grandi con Andrea Pirlo che lo ha preferito a Mattia De Sciglio: e ora ecco il rinnovo. Con Frabotta che è pronto a firmare un contratto a cifre sensibilmente più alte, non all'altezza dei nuovi compagni di squadra ma nemmeno da serie C: per lui pronto un prolungamento con adeguamento a circa 200 mila euro a stagione.