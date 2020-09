Gianluca Frabotta ha stupito tutti. Il terzino mancino ieri ha giocato da titolare la prima gara della Juventus di Andrea Pirlo: fuori Alex Sandro per infortunio e Luca Pellegrini per scelta (questioni di mercato), ecco che il nuovo tecnico ha preferito il giovane laterale a Mattia De Sciglio. E lui non ha sfigurato. Stupisce nel gioco e come profilo, perché il ragazzo dell'U23 è un giovane che guadagna circa 50 mila euro l'anno: una favola low cost, come l'ha definita la Gazzetta. Proprio la rosea racconta la scelta della Juve, che vorrebbe rinnovargli il contratto fino al 2025 e alzarne l'ingaggio a 120 mila euro. Arrivato dal Bologna per 2 milioni nell'affare Orsolini, ora dovrebbe rimanere in rosa e non solo per la squadra under, ma come alternativa per Pirlo. Qualcuno in lui ha già rivisto Torricelli.