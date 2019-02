A piedi uniti. La prestigiosa rivista francese France Football ha voluto dire la sua su una delle telenovela di questo inizio 2019, quella che coinvolge l'Inter, Mauro Icardi e la moglie-agente Wanda Nara. Nella rubrica, intitolata "Kung Fu Wanda" si legge: "Icardi gioca agli ordini di Madame, che lo governa come un pilota americano guida il suo drone. È la stella indiscussa in un club di prestigio, ha una valutazione che cresce ogni anno e fa gola a tutti i più grandi club. Ma è lì che entra in scena Wanda e cominciano i capricci". Maurito non è stato convocato per la sfida con il Cagliari, nessuna certezza in merito ai prossimi impegni, contro l'Eintracht Francoforte in Europa League, e contro la Spal in campionato.