La miglior formazione di tutti i tempi. Nell'anno in cui, causa Covid e interruzione di alcune competizioni, il Pallone d'oro non viene assegnato, France Football - tramite una giuria di 140 giornalisti - ha selezionato i migliori 11 di sempre. Presente un solo italiano, Paolo Maldini, che guida un 3-4-3 decisamente spregiudicato: Yashin in porta, difesa con Cafu, Beckenbauer e Maldini, centrocampo con Matthaus, Xavi, Maradona e Pelè, attacco con Cristiano Ronaldo, Messi e Ronaldo.



SECONDO E TERZO - Nel secondo miglior undici, invece, ecco Buffon, Carlos Alberto, Baresi, Roberto Carlos, Zidane, Pirlo, Rijkaard, Di Stefano, Garrincha, Cruyff, Ronaldinho. Nel terzo miglior undici, infine, ci sono Neuer, Lahm, Sergio Ramos, Breitner, Platini, Neeskens, Didi, Iniesta, Best, Van Basten, Henry..