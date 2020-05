Francesca Brambilla è tornata in Italia ed è pronta a tornare in tv nel ruolo di Bona Sorte nel programma Avanti un Altro condotto sulle reti Mediaset da Paolo Bonolis.



La biondissima e bellissima modella bergamasca durante la quarantena è dovuta fuggire dall'Italia per allontanare la madre, malata di Sla, dal problema coronavirus, ma non ha perso occasione per mostrarsi sui social in scatti sempre più sexy.



Gli ultimi in costume e in tolpess sono degni di una Dea, lei che Dea lo è stata per la squadra del suo cuore: l'Atalanta. Ecco le foto della bellissima Francesca nella nostra gallery.