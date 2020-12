Non doveva più essere nel cast di Avanti un altro perché il GF Vip rappresentava per lei una grande occasione. Poi qualcosa è andato storto e alla fine Francesca Brambilla è tornata a ricoprire, per il sesto anno di fila, il ruolo di Bona Sorte nel celebre programma di Paolo Bonolis.



Bellissima, si è dichiarata in questi giorni "Felicemente single" e le foto che posta sul suo seguitissimo profilo instagram stanno riscuotendo una pioggia di like. Modella e dj è anche super tifosa dell'Atalanta e nelle vesti di Bona Sorte proverà a portare fortuna al club bergamasco anche in questa serata di Champions.



