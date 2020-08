"Condivido Rudi con i suoi giocatori": Francesca Brienza si presenta così nella pagina che L'Equipe le dedica nel giorno della semifinale Champions in cui l'Olympique Lione sfida il Bayern Monaco. "Mi piace viaggiare, ma ho detto a Rudi che a Lisbona andrò se va in finale", dice la giornalista romana divenuta compagna dell'allenatore durante la sua permanenza a Trigoria ("lavoravo per il club e sono coscienziosa, così prima di uscire con lui lasciai passare del tempo e chiesi permesso al mio capo").



Come riporta l’Ansa, Brienza racconta il suo rapporto con il lavoro, le difficoltà di essere la compagna dell'allenatore, l'indipendenza, i pregiudizi sulle donne che parlano e scrivono di calcio ("tutto sta nell'intelligenza dei propri limiti e delle proprie capacita'"). E parla anche di Garcia. "A Roma ha fatto un lavoro fantastico, gettando le basi di una squadra le cui tracce restano anche nella squadra di oggi".



Il mestiere di allenatore, aggiunge, "ti divora: non c'e' sabato e non c'e' domenica, non hai tempo per te, quando vinci vince tutto il mondo e quando perdi sei solo. Ma io ho imparato da lui a relativizzare vittorie e sconfitte. Ma non durerà tutta la vita, oltre tutto Rudi allena già da tanto...".



