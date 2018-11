Il derby a Genova è anche una storia familiare. Figurarsi se la famiglia in questione è quella dei. La passione del papà Paolo è stata tramandata a tutti i figli, e Francesca non fa eccezione. Apprezzata sampdoriana, amata dal pubblico blucerchiato, la figlia dell'indimenticabile presidente doriano ha scherzato insieme all'ex presidente del Genoa Spinelli in redazione con Il Secolo XIX.Si comincia parlando di mercato, e di un trasferimento che fece rumore, quello di Scanziani dalla Samp al Genoa. Un trasferimento di cui Spinelli si lamenta ancora, perchè "dai 278 milioni che chiedeva". "Scanziani era il nostro capitano e andava a giocare nel Genoa... Veda un po' lei. Papà gli aveva detto:" ha raccontato Francesca Mantovani. "Io - aggiunge poi rivolta ad Aldo Spinelli - ho sempre sentito parlare di lei in modo simpatico, carino e rispettoso presidente. E non lo dico perchè è qua. Ricordo volentieri anche il derby di Branco: loro vinsero ma poi noi vincemmo lo scudetto. Piuttosto, è sempre genoano presidente? Non si sa mai...".Una battuta a cui 'u sciu Aldo' risponde sempre allo stesso modo: "Se c'è una cosa che me le fa girare è. Quando ho venduto il Genoa ho pianto per 15 giorni di seguito. Mio fratello Carmelo era sampdoriano - aggiunge Spinelli - e un paio di partite della Samp da ragazzo sono anche andato a vederle. Ma poi è finita lì".La Sampdoria di quegli anni però ha vinto di più, non solo a livello di squadra ma anche per quanto riguarda le stracittadine: "Sicuramente ne abbiamo vinte tre, questo me lo ricordo bene" sottolinea Francesca. "Però loro. Storicamente loro picchiano di più. Anche adesso, per esempio, in questa Samp non vedo dei grandi picchiatori, detto ovviamente in senso sportivo. Chi mi piace della rosa attuale? Premesso che io tifo per la maglia, dico Quagliarella. Perchè ha tecnica, carattere".Francesca ricorda anche un rito di papà Paolo, quello del bagnoschiuma: "Se usavamo un certo tipo e la Samp vinceva,il giorno della partita. C'è stato il periodo del bagnoschiuma al sandalo, al mughetto e così via. Prima o poi però si perdeva anche col bagnoschiuma talismano. E così papà decise: 'Per questa domenica niente doccia!'. Non sarò allo stadio - conclude Francesca Mantovani - non ci vado mai quando gioca in casa il Genoa,. E poi papà diceva che la trasferta era troppo lunga..."