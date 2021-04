Francesca Sofia Novello, fidanzata di Valentino Rossi e modella, parla a Vanity Fair degli inizi della sua carriera, quando lavorava all’interno del paddock: “Il lavoro di ombrellina in realtà è un lavoro come tanti, una tappa della mia carriera di cui vado fiera. A 19 anni non è facile lavorare con persone che ti guardano il sedere quando passi e ti toccano una chiappa quando fai una foto. Quello dei motori è un ambiente maschilista. Ti devi svegliare, non puoi essere un’oca sorridente. Devi fare l’oca, ma se lo sei davvero è un casino. Devi imparare a farti rispettare: se molli la presa e passa il messaggio 'bella e scema', sei finita”.



Sulla relazione con Valentino: "Quando ci siamo messi assieme hanno iniziato a cercarmi solo perché ero la sua ragazza. Mi irritava: fino al giorno prima per gli stessi lavori mi cercavano solo per chi ero io. Ma è la verità: sono la sua ragazza, no? Pensi se dicessero che sono l’amante di X. Quindi, anche se questa etichetta non si toglie, pazienza. Sa una cosa? Di certo senza Valentino non avrei raggiunto la popolarità che ho oggi. Ma nella mia carriera avrei fatto le stesse cose. Ci avrei messo più tempo, ma le avrei fatte”.



