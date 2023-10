Si chiama Francesca Tajè e su Instagram si presenta come 'Juventus Princess'. Influencer, laureata alla Iulm e tifosissima della squadra bianconera, Francesca Tajè su IG ha un seguito di quasi 100 mila followers, che possono apprezzare le sue bellissime foto, in alcune occasioni scattate allo stadio, al seguito della sua Juve. Sabato sera, durante la vittoria ottenuta della squadra di Massimiliano Allegri contro il Verona con un gol di Cambiaso al 96', Francesca Tajè è stata inquadrata dalle tv durante la sua gioiosa e contagiosa esultanza.



