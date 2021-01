Sanremo si avvicina. Ma lo fa nella polemica. A poco più di un mese dall'inizio del Festival, le parole di Dario Franceschini - e la conseguente reazione di Amadeus - infiammano il dibattito pubblico.



Il ministro dei Beni Culturali e del Turismo, infatti, è intervenuto su Twitter, spiegando: "Il Teatro Ariston di Sanremo è un teatro come tutti gli altri e quindi, come ha chiarito ieri il ministro

Speranza, il pubblico, pagante, gratuito o di figuranti, potrà tornare solo quando le norme lo consentiranno per tutti i teatri e cinema. Speriamo il prima possibile".



Frasi che hanno animato esperti ed appassionati. I membri del Comitato tecnico scientifico, infatti, ribadiscono le proprie perplessità sullo svolgimento del Festival con il pubblico. Amadeus, direttore artistico e conduttore dell'evento, invece, sta valutando la possibilità di lasciare il suo ruolo qualora non fosse confermata la presenza del pubblico.



Volontà e scenari che hanno animato anche la discussione sugli stadi. L'eventuale presenza del pubblico all'Ariston, infatti, farebbe crollare regole e divieti circa la presenza degli spettatori ai grandi eventi, partite comprese.