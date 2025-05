Getty Images

Francesco Calvo dimissionario dalla Juventus: cosa sta succedendo, ipotesi Aston Villa

Federico Targetti

7 minuti fa



Francesco Calvo dimissionario dalla Juventus: questa è la notizia data da Telelombardia e verificata anche da Calciomercato.com riguardante i quadri dirigenziali della Vecchia Signora sul finire di una stagione più che tormentata per i colori bianconeri.



Calvo, già in Juventus dal 2011 al 2014, ha ricoperto dal 1° aprile 2022 ilruolo di Chief of Staff e dal 22 gennaio 2023 quello di Chief Football Officer a riporto del Chief Executive Officer, mentre attualmente ricopre la carica di Managing Director Revenue & Football Development.



Carica che, alla fine della stagione, rimarrà vacante in ragione di queste dimissioni che sono state recepite dalla società piemontese. Secondo quanto raccolto da CM, Calvo è pronto ad unirsi alla causa degli inglesi dell'Aston Villa.