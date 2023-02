I sospetti impazzano, sui social le voci si rincorrono da giorni: "Francesco Totti e Noemi Bocchi si sono lasciati, la loro storia è già al capolinea". Repubblica.it riporta i rumors che rimbalzano di profilo in profilo, incluso quello dell'opinionista Deianira Marzano, soprannominata "Miss Pettegolezzo", seguita da 400 mila followers, mentre chi è vicino alla coppia parla di bisticci, ma non approfondisce.



'AMA ANCORA ILARY' - Qualcuno sussurra che ci siano due indizi alla base della crisi e che l'ex capitano della Roma sia ancora innamorato di Ilary Blasi, con la quale è in programma un incontro per il 3 febbraio in tribunale, a proposito della questione dei Rolex