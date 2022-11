La Francia può cambiare allenatore a prescindere dall'esito dei Mondiali in Qatar. La panchina di Deschamps era già stata messa in dubbio da Le Graet, presidente della federcalcio francese ed ora arrivano conferme sul possibile cambio alla guida dei Bleus. Come riporta Mundo Deportivo, Zinédine Zidane ha già un accordo con la federazione e si siederà sulla panchina della nazionale francese dopo la conclusione della rassegna iridata.