Dopo un giorno di pausa, riecco il Mondiale. E si inizia, finalmente, a fare sul serio. Niente calcoli, niente differenza reti, niente cartellini gialli, niente di niente: vincere o perdere, andare avanti o uscire. Si inizia alle 16, con il primo ottavo di finale: da una parte la Francia di Antoine Griezmann e dell'altra l'Argentina di Leo Messi. I due potevano diventare compagni di squadra al Barcellona, ora sono pronti a sfidarsi per conquistare i quarti di finale. 4-2-3-1 per gli uomini di Deschamps, con Giroud terminale offensivo, 4-3-3 per quelli di Sampaoli, con la Pulce al centro del tridente supportato da Di Maria e Pavon. Fuori, ancora una volta, i due juventini Dybala e Higuain.



FRANCIA-ARGENTINA, ore 16, Kazan e in onda su Canale 5

Francia (4-2-3-1): Lloris; Pavard, Varane, Umtiti, Hernandez; Kanté, Pogba; Mbappé, Griezmann, Matuidi; Giroud.



Argentina (4-3-3): Armani; Mercado, Otamendi, Rojo, Tagliafico; Perez, Mascherano, Banega; Pavon, Messi, Di Maria.



RONALDO VS L'URUGUAY - Alle 20, poi, è il turno del Portogallo di Cristiano Ronaldo, reduce dall'errore dal dischetto contro l'Iran, ma autore di 4 gol in 3 partite, contro l'Uruguay di Oscar Washington Tabarez, miglior difesa del torneo con 0 gol subiti che può contare sulla coppia Suarez-Cavani, entrambi già in gol.



URUGUAY-PORTOGALLO ore 20, Sochi, in onda su Canale 5

Uruguay (4-3-1-2): Muslera; Caceres, Gimenez, Godin, Laxalt; Nandez, Torreira, Vecino; Bentancur; Suarez, Cavani.



Portogallo (4-4-2): Rui Patricio; Cedric, Pepe, Fonte, Guerreiro; Moutinho, W. Carvalho, Adrien, Joao Mario; Ronaldo, André Silva.