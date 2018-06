E alla fine anche il VAR fece il suo esordio assoluto al Mondiale. Se in occasione del rigore concesso al Portogallo per il contatto tra Nacho e Cristiano Ronaldo e sullo scontro tra Diego Costa e Pepe che ha portato al gol dell'1-1 spagnolo l'arbitro italiano Rocchi si era visto avallare le decisioni attraverso il "silent check", nella sfida tra Francia e Australia la tecnologia è invece intervenuta in maniera chiarissima.



ll direttore di gara, l'uruguaiano Cunha, non aveva ravvisato immediatamente il contatto tra le gambe di Risdon e Griezmann; dopo il consulto col Var Vigliano, l'arbitro si è recato al monitor e, consultate le immagini che anche il pubblico allo stadio di Kazan e quello a casa ha potuto visionare, ha optato per il penalty per la Francia e ha ammonito il giocatore australiano. Una prima volta nella storia del Mondiale, anche la "moviola in campo" diventa protagonista in Russia.