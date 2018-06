Prima partita del Mondiale anche per la Francia che apre il suo torneo affrontando l'Australia per la prima gara del gruppo C. All'Ekaterinburg Arena ci sarà grande aspettativa sugli uomini di Didier Deschamps che scenderanno in campo in formazione tipo con il tridente Griezmann, Dembelè, Mbappè. L'Australia è invece alla ricerca della terza vittoria nella sua storia ai Mondiali e il ct Bert van Marwijk punterà tutto sulla fase difensiva nel suo 4-2-3-1 che si trasforma in un 4-5-1 in fase di non possesso.



L’ultimo confronto fra le due formazioni è terminato 6-0 per i Blues a Parigi, con una doppietta di Olivier Giroud. Per la Francia è la 15esima apparizione ai Mondiali ma ha vinto solo una delle ultime quattro partite d’apertura dei Mondiali, contro l’Honduras nel 2014 (3-0). L’ultima rete dei Blues dalla distanza è stata quella di Lilian Thuram nella semifinale del 1998 contro la Croazia. Questa è la quinta presenza dell’Australia ai Mondiali, la quarta di fila. L’Australia ha vinto solo due delle 13 partite disputate ai Mondiali, contro il Giappone nel 2006 (3-1) e la Serbia nel 2010 (2-1).