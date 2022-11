Si comincia a fare sul serio anche per i campioni in carica: la Francia detentrice del titolo mondiale apre la sua rassegna iridata contro l'insidiosa Australia dopo che nel pomeriggio Danimarca e Tunisia si sono rallentate a vicenda impattando per 0-0. I francesi, orfani del Pallone d'Oro Benzema e di numerosi altri infortunati, devono contenere l'entusiasmo dei Socceroos che si affidano al veronese Hrustic (che parte però in panchina) e al veterano Leckie.



I PRECEDENTI



Francia-Australia ha aperto anche il Mondiale 2018 delle due squadre, allora finì 2-1 per i transalpini con un rigore di Griezmann e un autogol a vanificare il penalty di Jedinak. La seconda e unica altra sfida è datata 2013 e ha creato meno grattacapi ai Bleus: 6-0 in amichevole.



LE FORMAZIONI UFFICIALI



FRANCIA (4-2-3-1): Lloris, Pavard, Konaté, Upamecano, Lucas Hernandez; Tchouameni, Rabiot; Dembélé, Griezmann, Mbappé; Giroud.



AUSTRALIA (4-3-3): Ryan; Atkinson, Rowles, Souttar, Behic; Mooy, McGree, Irvine; Leckie, Duke, Goodwin.