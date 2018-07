Francia-Belgio (in programma domani sera) si preannuncia come la semifinale più spettacolare di Russia 2018. La posta in palio va ben oltre l'accesso alla finale del Mondiale perchè se è vero che si affronteranno le due nazionali che più hanno convinto per gioco e spettacolo nel corso della kermesse russa, è altrettanto vero che la sfida mette a confronto due generazioni d'orate differenti. La prima, quella francese incentrata su i ragazzi del '93/'94/'95 come Pogba, Umtiti, Varane costantemente ai vertici in tutte le competizioni nazionali a cui hanno preso parte (compresa la vittoria del Mondiale Under 20). La seconda quella delle annate dall'87 al '91 incentrata sui talenti di de Bruyne e Hazard pronta a riscattare la delusione del Mondiale brasiliano.

La semifinale che si disputerà a San Pietroburgo è il 74esimo confronto tra Francia e Belgio e, forse a sorpresa,La Francia, però, ha vinto entrambi i precedenti in Coppa del Mondo: 3-1 nel primo turno dell’edizione 1938 e 4-2 nella finale per il terzo posto nel 1986in una semifinale del Mondiale dopo la sconfitta nel 1986 contro l’Argentina.con due vittorie che hanno portato al titolo vinto in casa nel 1998 e perso nel 2006 contro l'Italia.Le 14 reti realizzate dal Belgio (quarti di finale compresi) sono un record per una squadra fino a questa fase di un Mondiale dal 2002, quando il Brasile ne segnò 15. Esclusi i rigori, invece, la Francia ha perso solo una delle ultime 13 partite nella fase a eliminazione diretta.ha realizzato 7 reti nelle ultime 6 presenze in gare a eliminazione (fra Mondiali ed Europei) mentreha partecipato attivamente a 20 gol nelle ultime 13 gare (17 reti e 3 assist).è il giocatore Under 20 che ha segnato più reti (3) in un Mondiale dai tempi di Pelé (6 nel 1958), mentreha all'attivo 8 gol e 6 assist nelle ultime 14 partite con il Beglio.(4-3-3): Lloris; Pavard, Varane, Umtiti, Hernandez; Pogba, Kanté, Matuidi; Mbappé, Giroud, Griezmann. CT: Deschamps.(4-3-3): Courtois; Dendoncker, Alderweireld, Kompany, Vertonghen; Fellaini, Witsel, Chadli; de Bruyne, R. Lukaku, E. Hazard. CT: Martinez.