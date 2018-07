Francia-Belgio 1-0

FRANCIA

Lloris 7: para tutto il parabile e anche di più. Nel primo tempo è super su Hazard e sul tiro a giro di Alderweireld.

Pavard 6: Corre e spinge tanto e dà tanto supporto a Mbappè, ma quando Hazard decide di puntarlo vede nero e ha sulla coscienza anche una clamorosa palla gol.

Varane 6,5: Lukaku a lungo non si vede e il merito è tutto della marcatura stretta a tutto campo del francese. Guida il reparto e domina di testa.

Umtiti 7: La Francia è in finale grazie a lui. Tempismo perfetto nello stacco di testa che anticipa Fellaini e manda a Mosca i Bleus.

Hernandez 6: Parte forte, agevolato dal fatto che il Belgio dal suo lato spinge poco. Cala nella ripresa, quando Mertens inizia ad attaccare alle sue spalle.

Pogba 6,5: Gara fisica, risponde presente sia in mezzo al campo che su tutte le palle alte. Si vede poco in fase offensiva, ma con Matuidi è giusto così.

Kanté 6,5: Solita diga, solita sfida da mille polmoni gettati in mezzo al campo.

Mbappé 7,5: Gioca a un altro sport, va a una velocità doppia rispetto agli altri e ogni tanto anche al pallone. E' la stella più brillante del Mondiale anche senza gol all'attivo. Cristiano Ronaldo? Il Real farebbe bene a consolarsi con lui...

Griezmann 6: E' più spesso nel cerchio di centrocampo che in area di rigore. Aiuta la manovra e condisce il tutto con giocate di fino, ma sottoporta non incide.

Matuidi 5,5: Doveva essere il collante fra centrocampo e attacco, ma dei suoi proverbiali tagli alle spalle della difesa non c'è traccia. Si limita a contenere, poteva fare di più. (dall'86' Tolisso sv)

Giroud 5,5: Se la partita finisce soltanto 1-0 è anche per colpa sua che si divora almeno due nitide palle gol (dall'85' N'Zonzi sv)



All. Deschamps 6,5: La Francia non cambia e non delude. Il ct dei Bleus ha trovato solidità e convinzione con una squadra solida, fisica e soprattutto cinica e con uno schieramento tattico inattaccabile. Viene premiato da un episodio, ma la vittoria è meritata.



BELGIO:



Courtois 7: tiene in piedi la baracca, come spesso è accaduto in Russia, con salvataggi che tengono in gioco il Belgio fino alla fine.



Alderweireld 5,5: copre bene per tutta la partita, ma il gol subito di testa su calcio d'angolo pesa come un macigno.



Kompany 5,5: idem come sopra, con la differenza che dovrebbe avere anche l'esperienza per non perdersi l'uomo su corner.



Vertonghen 5,5: un po' meglio degli altri due, ma patisce la velocità di Mbappé



Chadli 6: spina nel fianco nel primo tempo, cala fisicamente nella ripresa. (dal 91' Batshuayi sv)



Fellaini 6: a differenza di Witsel, si vede spesso sottoporta e sfiora il pareggio. Patisce però la differenza tecnica con i colleghi francesi (dall'80 Carrasco sv).



Dembélé 5,5: si vede poco anche se il suo ruolo è quello di fare legna e favorire le ripartenze dei veloci e talentuosi compagni. Martinez lo toglie per attaccare di più quando il Belgio va in svantaggio. (dal 60' Mertens 5: entra per cambiare la partita, non si vede mai. Il suo Mondiale, a parte il gol alla Tunisa, è una grossa delusione)



Witsel 5,5: fisico e centimetri, ma in una finale Mondiale serve qualcosa in più.



De Bruyne 5: doveva essere la sua serata, si vede raramente e quando prende palla non è il solito motorino. Ha sui piedi la palla dell'1-1 ma incredibilmente non la colpisce.



Hazard 6: è l'unico che ci prova di quelli davanti, la tecnica è sopraffina e il possesso palla taglia in due la difesa francese. Non riesce mai però ad accendere la miccia per essere davvero pericoloso, se non nell'occasione del primo tempo.



Lukaku 5,5: punta spuntata, non la vede quasi mai ed è una novità per colui che aveva tenuto su il Belgio finora.



All. Martinez 5,5: in una semifinale Mondiale ci si attendeva qualcosa in più, anche se prova a sorprendere Deschamps con un 3-5-1-1 inedito. Resta però l'impresa di essere giunto alla semifinale quando sembrava eliminato negli ottavi, verrà ricordato a lungo in Belgio.