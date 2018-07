Con la sfida quasi fratricida tra Francia e Belgio di San Pietroburgo, scattano in Russia le semifinali del Mondiale. C'è grandissima attesa per la sfida tra due delle nazionali più talentuose del torneo, che propone duelli individuali di grandissimo livello, su tutti quello tra Mbappé e Hazard. Un testa a testa dalle forti tinte africane, visto che ben 22 calciatori, 14 sul fronte transalpino e 8 per i belgi, hanno radici che affondano le loro radici direttamente nel continente nero.



Sarà anche un match dal sapore particolare per Thierry Henry, francese e campione del mondo nel 1998, oggi collaboratore tecnico del ct del Belgio Roberto Martinez e opposto all'ex compagno di nazionale Didier Deschamps. A livello di scelte, i Bleus vanno verso la conferma della squadra che ha battuto l'Uruguay, con lo juventino Matuidi titolare e il terzetto offensivo composto da Mbappé, Griezmann e Giroud. I Diavoli Rossi, senza lo squalificato Meunier, insistono con la difesa a 3 e appaiono orientati a confinare ancora una volta in panchina il napoletano Mertens per fare spazio a Carrasco; conferme dal primo minuto per de Bruyne e Hazard a sostegno di Lukaku.



Il match sarà trasmesso in diretta su Canale 5 a partire dalle 20.







FRANCIA-BELGIO, LE PROBABILI FORMAZIONI





FRANCIA (4-3-3): Lloris; Pavard, Varane, Umtiti, Lucas Hernandez; Kanté, Pogba, Matuidi; Mbappé, Giroud, Griezmann. All. Deschamps



BELGIO (3-4-1-2): Courtois; Alderweireld, Kompany, Vermaelen; Carrasco, Fellaini, Witsel, Chadli; de Bruyne; Hazard, Lukaku. All. Martinez