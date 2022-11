Arrivano buone notizie per la Francia di Didier Deschamps in vista dell'esordio ai Mondiali contro l'Australia. A tre giorni dal debutto in Qatar, il ct francese torna ad avere a disposizione i due pezzi da novanta Raphael Varane e Karim Benzema, aggregati al gruppo per la prima volta da quando i Bleus si sono ritrovati in ritiro.