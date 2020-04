Mentre in Italia regna ancora l’incertezza sulla ripresa del campionato, in alcune parti dell’Europa gli scenari si stanno delineando. Anche con esito che i tifosi definirebbero negativo. Il primo ministro francese Philippe ha dichiarato concluso il campionato di Ligue 1 a causa della gravità dell’emergenza coronavirus. Sarà ora rimessa a Leghe e Federazione la decisione su come gestire la classifica, dunque promozioni, retrocessioni e assegnazione o meno del titolo, per poi ricominciare la prossima stagione ad agosto.