La Francia come l'Italia, l'oro Mondiale arriva dal fallimento europeo: i transalpini hanno trionfato dopo aver perso in finale l'Europeo casalingo di due anni fa, gli azzurri invece hanno dovuto attendere sei anni dopo la beffa del 2000, in finale dell'Europeo proprio contro la Francia. Ma dalle ceneri è nato il trionfo.



QUANTE COINCIDENZE COL 1998! - I Blues hanno potuto inoltre notare le coincidenze tra i trionfi iridati del 1998 e del 2018: gli zero gol realizzati dagli attaccanti titolari (Giroud come Guivarc'h), la rete messa a segno dal difensore di testa su calcio d'angolo in semifinale (Umtiti come Thuram), il gol del terzino negli ottavi (Pavard come Lizarazu) e il numero 10 migliore del torneo e trascinatore (Mbappè come Zidane).