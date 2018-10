Serata di Coppa di Lega in Francia, arrivata ai sedicesimi di finale. In campo il Nizza che, senza Balotelli, vince 3-2 contro l’Auxerre, il Dijon, che ne fa 3 al Caen, il Guingamp, che vince 1-0 contro l’Angers, e il Le Havre, che elimina il Troyes. La serata, poi, è andata avanti con l’Amiens, che in trasferta ha vinto 2-1 contro il Metz, l’Orleans che ha eliminato il Reims, e il Tolosa, andato ko con il Lorient.