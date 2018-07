Francia-Croazia 4-2 (2-1 a fine primo tempo)



Marcatori: 18' aut. Mandzukic (C), 28' Perisic (C), 38' rig. Griezmann (F), 59' Pogba (F), 65' Mbappé (F), 69' Mandzukic (C)



FRANCIA (4-2-3-1): Lloris; Pavard, Varane, Umtiti, Hernandez; Pogba, Kanté (55' N'Zonzi); Mbappé, Griezmann, Matuidi (73' Tolisso); Giroud (81' Fekir). Allenatore: Didier Deschamps.



CROAZIA (4-2-3-1): Subasic; Vrsaljko, Lovren, Vida, Strinic (81' Pjaca); Rakitic, Brozovic; Rebic (71' Kramaric), Modric, Perisic; Mandzukic. Allenatore: Zlatko Dalić.



Arbitro: Nestor Pitana (Argentina)



Ammoniti: 27' Kanté (F), 41' Hernandez (F)