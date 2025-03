Francia-Croazia: formazioni, dove vederla in tv e streaming

AFP via Getty Images

Ritorno dei quarti di finale allo Stade de France, i Bleus di Didier Deschamps provano a ribaltare il risultato dei primi 90' che ha visto la nazionale di Zlatko Dalic vincere per 2-0, trascinata dallo scatenato Ivan Perisic autore dell'assist per Ante Budimir e poi del secondo goal croato.Chi passerà il turno, in semifinale affronterà una tra Spagna e Olanda (2-2 nella gara d'andata).Tutte le informazioni su Francia-Croazia:

: Francia-Croazia: domenica 23 marzo 2025: 20:45: UEFA TV: UEFA TV: Maignan; Koundé, Saliba, Konaté, Digne; Guendouzi, Tchouameni, Rabiot; Olise, Mbappé, Barcola.. Deschamps.: Livakovic; Gvardiol, Caleta-Car, Sutalo; Stanisic, Modric, Kovacic, Sosa; Pasalic, Kramatic, Perisic.. Dalic.- La sfida tra Francia e Croazia sarà trasmessa da UEFA TV: chi è in possesso di una smart tv Apple TV, Android TV e Amazon Fire TV può vedere gratis le partite di Nations League tramite l'app UEFA.tv.

In alternativa basta accedere al sito UEFA.tv su pc/notebook/computer e collegare il dispositivo al televisore mediante cavo HDMI.- Francia-Croazia è disponibile anche in diretta streaming: è necessario scaricare l'app di UEFA.tv su dispositivi mobili come cellulare o tablet, inserendo nome utente e password.Con gli stessi dispositivi si può inoltre vedere la partita di Nations League tramite il sito ufficiale di UEFA.tv, disponibile su computer, notebook e pc.