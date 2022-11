Francia-Danimarca (calcio d'inizio alle ore 17 italiane in diretta su Rai1 e RaiPlay) è una gara valevole per la seconda giornata del Gruppo D ai Mondiali in Qatar. Si gioca allo Stadium 974 di Doha. All'esordio la Francia ha battuto 4-1 in rimonta l'Australia, mentre la Danimarca ha pareggiato 0-0 con la Tunisia.



PROBABILI FORMAZIONI





FRANCIA (4-2-3-1): Lloris; Koundé, Varane, Upamecano, Theo Hernandez; Tchouameni, Rabiot; Dembelé, Griezmann, Mbappé; Giroud. CT: Deschamps.



DANIMARCA (3-4-2-1): Schmeichel; Andersen, Kjaer, Christensen; Kristensen, Hojbjerg, Eriksen, Maehle; Skov Olsen, Damsgaard; Poulsen. CT: Hjulmand.



Arbitro: Szymon Marciniak, assistenti Pawel Sokolnicki e Tomasz Listkiewicz, Ning Ma quarto uomo, Kwiatowski e Munuera al Var.