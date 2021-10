ha parlato in conferenza stampa da San Siro,, in programma domani sera alle 20.45. Ecco le parole del tecnico de Les Bleus, che hanno eliminato il Belgio in semifinale, raccolte da Calciomercato.com:- "Ci sono tante opzioni, tutto è possibile. Ci sono cose che vanno bene e cose che vanno meno bene. Con la difesa a 4 abbiamo giocato, sono sicuro che la Spagna giocherà così. Potrei schierarmi come l'Italia, vediamo"-- "Lo abbiamo saputo stamattina, abbiamo fatto altri test alle 8. Sono misure che vanno rispettate, la squadra sente la sua mancanza. Ora siamo tutti negativi perciò possono tutti scendere in campo"."Vantaggi? Dipende da come la interpretiamo, ho la mia filosofia. Abbiamo in attacco tre giocatori fortissimi che possono fare male, lo abbiamo visto col Belgio. Contro la Spagna non ci saranno molti spazi, soprattutto per le ali".- "Non cambieremo molto, non ci sarà Rabiot ma ci sono altri che possono giocare al suo posto. Pogba avrà più responsabilità anche nel difendere, il suo ruolo è fondamentale come visto col Belgio. E' un gran giocatore ed è duttile, nel Manchester United gioca più a sinistra".- "Ci sono tanti giovani che giocano ad alto livello, con l'Italia ha fatto vedere quello che vale. Non guardo l'età dei calciatori, i giovani vanno buttati in campo. Ha giocato solo 16/17 partite col Barcellona, è all'inizio".- "Record con 100 partite? Non le ha solo giocate, va visto anche quello che ha fatto, tra assist e quello che ha dato. E' stato fortunato a non farsi mai male, all'inizio non ha avuto grande impatto ma poi è diventato fondamentale".- "E' meglio averne quattro invece che tre, abbiamo rischiato anche i supplementari. Poi loro sono rimasti a Milano, questo potrebbe avere un effetto. Dobbiamo recuperare, non servono scuse, ma la Spagna può avere un vantaggio".- "Ha scelto la Spagna? Non ne ho più parlato, ha deciso così e sono contento per lui. Lo rispetto, spero che faccia bene, magari non domani"."Dipende dagli avversari, ci concentriamo su di loro. Ci sono vantaggi e svantaggi, a 4 e a 3. Possiamo usare ogni modulo, non volglio svelare troppo. Varane? Rende meglio al centro nella difesa a 3 più che sulla destra, come agli Europei e nel Real. Ha grande esperienza e può guidare gli altri".- "Sono concentrato sul presente. dobbiamo essere contenti di quello che stiamo facendo. Dopo la vittoria col Belgio eravamo felici, anche se abbiamo fatto qualche errore"."Vogliamo rubargli il pallone e dare la nostra risposta sul possesso, superandoli. Contro l'Italia hanno pressato alto e tenuto il pallino, hanno grande qualità. Non dobbiamo perdere troppe energie""Non ci sono favoriti, sono giovani e forti ma hanno anche esperienza. Abbiamo giocato contro tante squadre forti"@AleDigio89