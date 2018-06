Il ct della Francia, Didier Deschamps ha commentato così la vittoria nella gara d'esordio al Mondiale contro l'Australia: "Non è stata una gara semplice, ma vincere la prima partita è sempre molto importante. Non è stato facile perchè abbiamo affrontato una squadra che ci ha dato molto filo da torcere. Poco brillanti? E' difficile da spiegare, sicuramente ci è mancato il cambio di ritmo in alcuni giocatori e questo ci ha portato a essere poco pericolosi. Sappiamo essere molto più pericolosi di così".