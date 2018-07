Didier Deschamps, ct della Francia, ha parlato dopo la finale dei Mondiali raggiunta grazie alla vittoria col Belgio: "È qualcosa di speciale. Sono contento per i miei giocatori, sono giovani, ma hanno carattere e mentalità. È stata una partita difficile. Abbiamo dovuto lavorare molto in difesa, avremmo potuto forse fare meglio in contropiede nel finale. Chapeau ai miei giocatori e al mio staff, c'è molto orgoglio, siamo insieme da quarantanove giorni. Sono successe molte cose, ci sono stati momenti difficili, ma sono le dinamiche di un gruppo. Le partite le giocano i calciatori e se siamo in finale è merito loro. L'Europeo perso due anni fa non è ancora stato digerito, è sempre stato nelle nostre menti".