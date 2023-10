Didier Deschamps, ct della Francia, è intervenuto in conferenza stampa per presentare i due impegni dei Bleus nelle qualificazioni a EURO 2024 (contro Bosnia e Cipro) e ha parlato anche delle gerarchie in attacco, dove vige il ballottaggio tra il rossonero Giroud e il nerazzurro Thuram: "La gerarchia si sta evolvendo, non è perché c'è uno che segnerà tre gol e un altro che non segna che chi ne avrà segnati tre diventerà il numero uno. Entra nelle riflessioni riflessione anche il profilo dei giocatori, anche se non impedisce di continuare ad essere performanti. Olivier ha 37 anni, il che porta il suo allenatore a gestirlo. Ha minutaggio con il Milan ma raramente gioca partite intere. La scelta riguarda più il profilo in relazione all'avversario. Olivier e Marcus hanno profili simili, Kolo ha un profilo diverso. E' sempre con l'obiettivo di essere più pericoloso per l'avversario".