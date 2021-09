A seguito della diramazione della lista dei convocati della Nazionale francese per la Final Four di Nations League, Didier Deschamps, ct dei campioni del Mondo ha risposto a chi gli chiedeva il perché della mancata convocazione di Oliver Giroud, attaccante del Milan. "Non devo motivare la sua assenza. Le mie sono scelte prettamente sportive. Nelle ultime gare i giocatori che ho chiamato mi hanno soddisfatto e così ho deciso di rimanere su quella linea".



SU THEO - "Theo l'ho messo in mezzo al campo perché è un giocator piuttosto offensivo, metà difensore e metà attaccante. Quindi lo metto in mezzo