Il ct della Francia Didier Deschamps ha parlato in conferenza stampa in vista del match d'esordio al Mondiale contro l'Australia: "Dobbiamo dare il massimo, scendere in campo con gioia, ma anche con la consapevolezza di avere svolto un buon lavoro di preparazione a questo Mondiale. Dobbiamo sforzarci di rendere la Francia più competitiva possibile in questo torneo. La nostra è una squadra giovane? Non è un rischio se i giovani sono qui, evidentemente hanno qualità. Giocano quasi tutti giocano in grandi club e sono abituati a sfide intense, importanti. Al di là di questo, però, a me interessa solo il gruppo. Incertezze? Io vivo di convinzioni e cerco di acquisire certezze".