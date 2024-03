Francia, Deschamps: 'Maignan in gruppo, vediamo se gioca. Sul mio futuro e Benzema...'

Il ct della Francia, Didier Deschamps, ha parlato alla vigilia dell'amichevole contro la Germania: “Maignan disponibile contro la Germania? Oggi si allenerà in gruppo come gli altri due portieri. Domani vedremo, è un altro giorno”.



"Griezmann? Antoine è Antoine, per caratteristiche e volume di gioco non c’è nessuno come lui. Ha disputato 84 partite di fila anche se non tutte da titolare e dunque abbiamo già delle idee su come sostituirlo, anche se ovviamente preferirei avere tutti a disposizione. Meglio però che sia fermo ora e che fra tre mesi sia al meglio”.



“Tutti gli incontri sono importanti, siamo appena usciti da una pausa di quattro mesi. Lo useremo per ottenere ulteriori risposte perché ci sono sempre lezioni da imparare. A livello individuale le situazioni potrebbero cambiare da qui a fine stagione, ma è importate stare insieme in questi dieci giorni”.



“Futuro? Non mi condiziona né disturba la mia serenità. Per me non sarebbe cambiato nulla, ma cambia all’esterno. Da quando Philippe Diallo è presidente lavoriamo con fiducia. Apprezzo le sue parole”.



"Benzema all'Olimpiade' Non capisco perché questo non dovrebbe rendermi felice, non sono io a decidere, ma Thierry Henry”