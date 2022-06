Il commissario tecnico della Francia Didier Deschamps dovrebbe dare spazio al rossonero Mike Maignan dal primo minuto contro la Croazia, in Nations League. Queste le parole dell'allenatore sulla sfida con Lloris tra i pali: "Avevo programmato all'inizio dello stage di fare così. Ripeto, tanto meglio se abbiamo due portieri molto bravi, ma finché Hugo mantiene il suo livello di prestazione come ha fatto tutta la stagione con il Tottenham e con noi... Giocare di più è importante anche per Maignan".