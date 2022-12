Didier Deschamps ha commentato la vittoria contro l’Inghilterra: “È favoloso! Era un big match contro l’Inghilterra, che ha fatto una gran partita sul piano tecnico e tattico. Siamo in semifinale dei Mondiali e ora dobbiamo pensare a mercoledì. La qualità c’è e anche l’aspetto mentale. Siamo piuttosto contenti anche se abbiamo dato loro delle munizioni con i due rigori. Abbiamo avuto il fegato per andare a prenderci questo risultato”



SUL MAROCCO - “Ora assaporeremo e poi prepareremo con serietà la partita contro il Marocco, che merita rispetto. Non erano così attesi, ma giocare contro quegli avversari (Croazia, Belgio, Spagna, Portogallo) prendendo solo un gol, non banale. A mercoledì ci penseremo ma questa sera ce la godremo coi giocatori”.