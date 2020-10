Il commissario tecnico della Francia Didier Deschamps ha parlato in conferenza stampa di Adrien Rabiot, convocato ma indisponibile per la prossima partita dei Bleus: "Adrien Rabiot ha avuto contatti con persone positive. In relazione a ciò dovrà rispettare il protocollo sanitario delle autorità italiane, con un isolamento di cinque giorni e due tamponi da effettuare. Giovedì si unirà a noi, quindi mercoledì non potrà giocare contro l'Ucraina. Ci sarà per i prossimi due incontri".