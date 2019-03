"Non posso chiamare tutti, ma Bakayoko è già i giocatori che fanno parte del gruppo. Lo seguiamo, l'inizio di stagione è stato difficile per lui. Sta migliorando e lo seguo anche se oggi non è con noi". Così Didier Deschamps, c.t della nazionale francese, ha motivato l'esclusione dai convocati del centrocampista del Milan Timouè Bakayoko.