DIdier Deschamps, ct della Francia, ha parlato in conferenza stampa in vista della partita con l'Islanda: "​Rispetto all'andata saranno diversi, in casa sono più attenti. Hanno grande qualità sul piano fisico e sui calci piazzati sono pericolosi. Hanno un'anima, in particolare quando giocano in casa".



SULLE ASSENZE - "Sono giocatori molto importanti per il gruppo. Lloris è il capitano, Pogba un leader per personalità, Mbappé un leader tecnico. Ma ci sono Matuidi, Varane, Giroud, Mandanda, tutti elementi di grande esperienz. Lucas Hernandez si sente bene, non ha più problemi al ginocchio".