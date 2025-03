Francia, Deschamps: "Theo Hernandez nella direzione giusta, Thuram poteva restare con noi"

AFP via Getty Images

Il commissario tecnico della Franciaha parlato in conferenza stampa in vista della sfida, valida per l'andata dei quarti di finale di Nations League, che attende la nazionale transalpina nella serata di giovedì 20 marzo contro la Croazia di Zlatko Dalic.- Nella giornata di ieri (ndr 18 marzo) erano assenti, secondo quanto riportato da l'Equipe, sia- per il problema al polpaccio accusato contro il Como - che- per un problema alla caviglia; inoltre la nazionale francese dovrà anche fare a meno di, rientrato a Milano per non correre rischi.

- Sull'ex Real Madrid l'allenatore della Francia ha parlato così in vista della sessione di allenamento di mercoledì: "Theo farà la prima parte individualmente, ma sta andando nella giusta direzione".- Deschamps ha poi anche chiarito la situazione relativa alle condizioni di Marcus Thuram, rientrato ad Appiano Gentile per il solito fastidio alla caviglia che da settimane sta dando difficoltà al numero 9 dell'Inter: "; penso all'integrità fisica dei giocatori. Devo prendermi cura dei giocatori, questo è il mio pensiero. Il gruppo è qui con l'obiettivo di cercare la qualificazione, il che non va contro l'idea di gestire il minutaggio di ogni giocatore".