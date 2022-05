Il ct della Francia Didier Deschamps, ha parlato in conferenza stampa da Clairefontaine. Tanti i temi toccati. Tra questi, il rinnovo di contratto di Mbappé con il Psg: "Che Kylian rimanga in Ligue 1 è una cosa molto positiva per il calcio francese. Oggi ci sono sei o sette grandi club il cui obiettivo è vincere la Champions League. Andare via è un’opzione, ma non è un obbligo vista l’alta qualità della Ligue 1, anche se spesso viene denigrata. Inoltre, anche se ha già realizzato molto, Kylian è ancora un giovane e potrebbe lasciare la Francia più tardi. Stare al Psg non gli impedisce di continuare a crescere. Nella nostra prima partita, alcuni giocatori giocheranno dopo tre settimane di pausa, altri di due, ma non rimpiango l’assenza di amichevoli, perché è diventato difficile trovare avversari disponibili”.