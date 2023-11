Esordio da record, da titolare, con la maglia della Francia per il talento del Paris Saint-Germain Warren Zaire-Emery, che scende in campo contro Gibilterra all’età di 17 anni e 255 giorni. E’ il debuttante più precoce dal 1914 ad oggi, quando Maurice Gastiger stabilì il primato assoluto con 17 anni e 128 giorni. E con la rete del momentaneo 3-0, a 17 anni e 8 mesi Zaire-Emery ha anche ritoccato il record che apparteneva a Eduardo Camavinga di marcatore più giovane nella storia dei Bleus.



Nell'azione del gol, il giocatore del PSG ha peraltro subito un durissimo contrasto, costato il rosso al difensore avversario Santos e che lo ha costretto ad abbandonare il campo per fare spazio a Fofana.