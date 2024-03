Quanta grazia per Deschamps! La Francia potrebbe portare 5 squadre fantastiche a Euro 2024: eccole

SG

Manca un'ottantina di giorni alla partenza degli Europei ma la febbre per il torneo continentale inizia già a salire, complice anche la sosta per le nazionali. Si tratta di fatti dell'ultimo slot per testare giocatori e moduli prima di giugno, quando i ct dovranno fare le ultime scelte e diramare le liste dei convocati.



A CHI TANTO, A CHI POCO - C'è chi, come Spalletti, ha un po' le mani legate e deve pescare in un parco giocatori molto limitato. Ma c'è anche chi, come Deschamps, può vantare campioni su campioni e dovrà fare una grossa cernita su chi portare in Germania, lasciando sicuramente a casa campioni di levatura internazionale. Il ct della Francia infatti è forse quello più fortunato tra i colleghi europei e potrebbe creare non una, non due, bensì almeno 5 selezioni di livello che non sfigurerebbero a Euro 2024. Le abbiamo messe in campo anche noi: ecco le 5 nazionali francesi che Deschamps potrebbe creare con i giocatori a sua disposizione. Vincerebbero tutte? Dove riuscirebbero ad arrivare nei prossimi Europei? Ditecelo nei commenti. A noi italiani non resta che guardare questa folta schiera di campioni, con un filo di invidia.