“Il tutto è maggiore della somma delle parti“, diceva oltre 2000 anni fa il filosofo Aristotele e sebbene le parti, nella Francia che Didier Deschamps ha scelto di portare ai Mondiali di Russia 2018, siano molti fra i più grandi talenti del calcio europeo, la nazionale d'oltralpe non riesce ancora ad essere considerata la favorita assoluta alla vittoria finale del torneo. Una delle più pericolose, sicuramente, ma non la regina delle candidate, colpa di una rosa tanto forte quanto ancora troppo poco squadra. E dopo la finale dell'Europeo 2016 perso in casa con il Portogallo la nuova generazione d'orata del calcio francese è chiamata prima di tutto a dare una risposta, sul campo, alle polemiche generate dalle convocazioni del ct.



PERCORSO – La Francia si qualifica continuativamente ai Mondiali dal 1998 quando nel Mondiale di casa Zinedine Zidane alzò al cielo la prima e unica Coppa del Mondo. I Galletti arrivano in Russia da primi qualificati del girone A composto anche dall'Olanda, eliminata, e dalla Svezia che ai Mondiali ci andrà dopo aver eliminato l'Italia agli spareggi. Un girone non dominato come previsto alla vigilia, ma per cui è servita fino all'ultima gara disponibile per strappare il pass per la Russia. Importanti e significativi, infatti, sono stati i pareggi con Bielorussia e Lussemburgo oltre alla bruciante sconfitta subita in Svezia.



STELLE – L'abbondanza, come detto, regna sovrana oltre confine tanto che nella scelta dei 23 Deschamps ha potuto escludere personaggi come Martial, Rabiot, Laporte, Payet, Lacazette e perfino il tre volte campione d'Europa Karim Benzema. I protagonisti però non sono da meno a partire da quell'Antoine Griezmann trascinatore dell'Atletico Madrid nella vittoria dell'Europa League e prossimo acquisto del Barcellona, passando per Kylian Mbappè, mr 180 milioni di euro protagonista in Francia con il PSG e infine Paul Pogba, uomo di raccordo con grande libertà di inventare che punterà sul Mondiale per mettere alle spalle una stagione difficile con il Manchester United.



GIRONE - Inserita nel girone C con Danimarca, Australia e Perù, la Francia è sicuramente la favorita per la vittoria del gruppo. Un girone sulla carta ampiamente alla portata e che darà spazio a Deschamps anche per un possibile turnover. La gara d'esordio, infatti, sarà il 16 giugno con l'Australia, mentre la seconda giornata vedrà i Bleus affrontare il Perù il 21 giugno. La prima piazza del girone si deciderà quindi il 26 giugno nello scontro con la Danimarca, unica possibile rivale dei Galletti.