Youssouf Fofana, centrocampista del Monaco e della Francia, ha parlato in conferenza stampa: “Le parole di Tchouameni mi fanno piacere, abbiamo giocato per due anni insieme senza sosta. Il primo Mondiale è sempre importante, soprattutto quando arriva così all’improvviso. Farò di tutto per conquistarmi il posto nel rispetto dei miei compagni di squadra. È da quando sono a Monaco che lavoro per essere qui, sono arrivato in punta di piedi, l’allenatore e i compagni hanno avuto tutti fiducia in me".



AUSTRALIA - "È una squadra molto compatta, sono veloci nelle transizioni di gioco, non concedono nulla nei duelli, quindi non possiamo permetterci di prenderli alla leggera. Già quattro anni fa in Russia hanno creato parecchi problemi alla Francia”.