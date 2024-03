Segui Francia-Germania in diretta su NOW

Tra le tante amichevoli che si giocano oggi da cerchiare in rosso c'è il big match tra Francia e Germania: si gioca al Parc Olympique di Lione la sfida tra. La Germania è il paese ospitante e ha organizzato una serie di amichevoli per prepararsi al torneo, la Francia ha preso il pass senza mai perdere durante la fase di qualificazione: sette vittorie e un pareggio, gruppo B chiuso al primo posto a +4 sull'Olanda; nel girone c'erano anche Grecia, Irlanda e Gibilterra. Sei mesi fa le due squadre si erano già affrontate sempre in amichevole, vinta 2-1 dalla Germania con gol di Muller, Sané e Griezmann su rigore.: Samba; Koundé, Pavard, Upamecano, L. Hernandez; Zaire-Emery, Tchouameni, Rabiot; Dembelé, Thuram, Mbappé.: Deschamps.: ter Stegen; Kimmich, Tah, Rüdiger, Mittelstädt; Andrich, Kroos; Musiala, Gündogan, Wirtz; Havertz.: Nagelsmann.