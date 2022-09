Olivier Giroud, attaccante del Milan, ha parlato a Rtl della situazione che sta vivendo con la Francia, in vista del Mondiale: "Didier Deschamps mi ha spiegato molto semplicemente che oggi c'è una gerarchia consolidata nella Nazionale. Anche in panchina ho sempre fatto gli interessi della squadra. Quando Karim ha segnato all'Europeo, sono stato il primo a congratularmi con lui e a saltargli addosso. Gioco per la squadra, lo faccio ovunque".